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رئيس جامعة أسيوط يتفقد إنشاء أكبر مركز بحثى على مستوى الجامعات المصرية

الخميس، 12 أبريل 2018 01:11 م
رئيس جامعة أسيوط يتفقد إنشاء أكبر مركز بحثى على مستوى الجامعات المصرية جانب من الزيارة


أسيوط - محمود عجمى
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تفقد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط العمل الجارى ، بمشروع إنشاء مركز بحثى الذى رافقه فيها الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة  أسيوط الاسبق وذلك  للوقوف ،ومتابعة آخر التطورات لأعمال البناء والتشييد الخاصة بالمركز ،والمقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بنهاية العام الدراسى.

وأوضح الدكتور أحمد جعيص أن المشروع  يشرف على تنفيذ شركة المقاولون العرب على مساحة  4 آلاف متر مربع وعلى ارتفاع قدرة 6 طوابق وسيتم على عدة مراحل جزئية في موقع متميز وسط الجامعة، ومحور تمركز الكليات العلمية ،مشيرَا إلى أن المبنى سيضم كل المراكز البحثية الخاصة بالكليات العلمية بالجامعة "العلوم  والطب و الطب البيطري والكيمياء ،والهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزئية والخلايا الجزعية في وحدة واحدة، مما يتيح التعاون بين جميع التخصصات ودعم المشروعات البحثية بالفكر المتبادل، مشدداَ على ان المركز البحثى المتكامل يخدم فكرة توفير مناخ بحثى ملائم للعمل والابتكار لشباب الباحثين وتعزيز فكرة العمل الجماعى بين أعضاء الفريق البحثى والتصدى لظاهرة العقول المهاجرة .

وأشاد الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط الأسبق خلال جولته التفقدية بالمركز البحثى والذى يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى الجامعات المصرية  ، مؤكداً على أهمية المشروع والذى يعد خطوة إيجابية ومثمرة للجامعة والتى من شانها أن تحقق طفرة كبيرة فى الخدمة البحثية المتاحة فى الجامعة وفى صعيد مصر ،من خلال ترشيد الإنفاق من خلال استهلاك الأجهزة المعدات وتجميعها في مكان واحد لإتاحتها لجميع التخصصات  بما يخدم تطوير عملية البحث العلمى وتسخيره لخدمة مشاكل الوطن .

 

 


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