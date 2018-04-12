رئيس البرلمان الليبى يبحث مع حفتر آخر مستجدات العمليات العسكرية بالبلاد

رئيس البرلمان الليبى يبحث مع حفتر آخر مستجدات العمليات العسكرية بالبلادالخميس، 12 أبريل 2018 11:17 م
خليفة حفتر
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أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح تواصل مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر وتابع معه أخر المستجدات.
وحذر المستشار عقيلة صالح من الإشاعات والفتن التي يحاول البعض إشاعتها، وأكد القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن العمل يسير على أفضل ما يرام في كافة وحدات القوات المسلحة وكافة غرف العمليات وأنه والقائد العام يتابعون مع رؤساء الأركان وغرف العمليات بشكل متواصل سير العمل بها ونطمئن كافة أبناء الشعب الليبي فستظل وستبقى المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان للوطن.
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