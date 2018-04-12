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دعوى قضائية تطالب بفتح الشوارع "المغلقة لدواعٍ أمنية" بدمياط

الخميس، 12 أبريل 2018 06:00 ص
دعوى قضائية تطالب بفتح الشوارع "المغلقة لدواعٍ أمنية" بدمياط دعوى قضائية تطالب بفتح الشوارع المغلقة لدواعٍ أمنية بدمياط ـ صورة أرشيفية


دمياط-معتز الشربينى
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أقام اليوم جلال خليل عبد الرحمن المحامى بدمياط دعوة بمحكمة بندر دمياط  بإلزام الجهات الأمنية بدمياط  بفتح الشوارع المغلقة تحت مسمى الدواعى الأمنية والتى تحمل رقم 40 لسنة 2018.

وأشار عبد الرحمن إلى استمرار غلق معظم الشوارع بدمياط، مما يعطل مصالح المواطنين بعكس كل محافظات الجمهورية وحتى القاهرة التى بوجد بها مقرات رئاسات الجهات السيادية، وقال عبد الرحمن إنه لم أجد بدا من إقامة هذه الدعوى حتى ينصفنا القضاء، وطالب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ إغلاق الشوارع المغلقة بدمياط.

 

 

 

 


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