حلف الأطلسى يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوى فى سوريا

حلف الأطلسى يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوى فى سورياالخميس، 12 أبريل 2018 02:44 م
الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج
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طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوى فى سوريا.
وفى سياق متصل قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها لن تنضم لأى ضربة عسكرية ضد الحكومة السورية ردا على هجوم كيماوى مزعوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة لكنها تدعم جهود الغرب الرامية لتأكيد أن استخدام الأسلحة الكيماوية غير مقبول.
وقالت ميركل بعد لقائها مع رئيس الوزراء الدنمركى لارس لوك راسموسن فى برلين "ألمانيا لن تشارك فى أى تحرك عسكرى".
وأضافت "لكننا ندعم كل ما يتم القيام به لتأكيد أن استخدام الأسلحة الكيماوية غير مقبول".
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