توسعة محطة الصرف الصحى بكفر صقر فى الشرقية بكتلفة 7.5 مليون جينه







الشرقية - إيمان مهنى

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، أنه تم الإنتهاء من أعمال توسعات محطة رفع صرف صحي كفر صقر ،بتكلفة مالية بلغت 7 مليون و 500 ألف جنيه ،وتعمل بطاقة" 10 -15 " ألف م3 / يوم لخدمة الصرف الصحي ،والقضاء على تلوث المياه الجوفية بمركز ومدينة كفر صقر.

في سياق متصل قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مجازاة 206 من العاملين بمدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنات ، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية ،بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على مدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنات التابعة ﻹدارة شرق الزقازيق التعليمية ،وتبين عدم تواجد 206 أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية ،وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين الغير ملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .