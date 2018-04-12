video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توسعة محطة الصرف الصحى بكفر صقر فى الشرقية بكتلفة 7.5 مليون جينه

الخميس، 12 أبريل 2018 01:23 م
توسعة محطة الصرف الصحى بكفر صقر فى الشرقية بكتلفة 7.5 مليون جينه محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، أنه تم الإنتهاء من أعمال توسعات محطة رفع صرف صحي كفر صقر ،بتكلفة مالية بلغت 7 مليون و 500 ألف جنيه ،وتعمل بطاقة" 10 -15 "  ألف م3 / يوم لخدمة الصرف الصحي ،والقضاء على تلوث المياه الجوفية بمركز ومدينة كفر صقر.

 في سياق متصل قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مجازاة  206  من العاملين بمدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنات ، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية ،بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على مدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنات التابعة ﻹدارة شرق الزقازيق التعليمية ،وتبين عدم تواجد 206  أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية ،وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين الغير ملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يعزى والد الشهيد ملازم أول محمدى الحسينى

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

كفر صقر

مشاكل الصرف الصحي بالشرقية




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

4 ملامح متشابهة ترسم طريق ليفربول نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا

4 ملامح متشابهة ترسم طريق ليفربول نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا

صور.. فشل اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.. صيادلة: "الإكسبير" بالكراتين فى الصيدليات.. والشركات لم تلتزم لعدم وجود عقوبات.. النقابة تطالب "الصحة" بمد التطبيق.. وتحذر من إعادة التدوير

صور.. فشل اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.. صيادلة: "الإكسبير" بالكراتين فى الصيدليات.. والشركات لم تلتزم لعدم وجود عقوبات.. النقابة تطالب "الصحة" بمد التطبيق.. وتحذر من إعادة التدوير

صور.. الأسد يتحدى تهديدات الغرب ويفرض سيطرته الكاملة على الغوطة الشرقية.. رفع العلم على مبانى دوما.. قوات روسية تنتشر لبسط الأمن.. وقائد جيش الإسلام ومساعدوه يسلمون أسلحتهم ويتوجهون إلى الشمال السورى

صور.. الأسد يتحدى تهديدات الغرب ويفرض سيطرته الكاملة على الغوطة الشرقية.. رفع العلم على مبانى دوما.. قوات روسية تنتشر لبسط الأمن.. وقائد جيش الإسلام ومساعدوه يسلمون أسلحتهم ويتوجهون إلى الشمال السورى

شاهد.. قداس للسجناء داخل سجون وادى النطرون بمناسبة عيد القيامة

شاهد.. قداس للسجناء داخل سجون وادى النطرون بمناسبة عيد القيامة

الدفاع الروسية: رفع العلم السورى فى مدينة دوما

الدفاع الروسية: رفع العلم السورى فى مدينة دوما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة