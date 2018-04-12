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تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة بمركز المراغة بسوهاج

الخميس، 12 أبريل 2018 10:07 ص
تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة بمركز المراغة بسوهاج مدرسة - أرشيفية


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1400 متر مربع ضمن مخلفات الترعة السوهاجية بحوض القنان نمرة 3 ، بناحية الوقدة الشرقية بمركز المراغة، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها، لخدمة ابنائنا الطلاب وزيادة عدد المدارس بنطاق المركز.

وأكد عبد المنعم فى بيان، أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة تساعدهم على التفوق الدراسى.

وأضاف المحافظ أنه جارى إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، لافتا أن قرارات تخصيص الأراضى للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تأتى لمصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية والإصلاح التى تنتهجها الدولة.

 

 


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