بروتوكول بين مديرية الصحة بدمياط ونظيرتها بالدقهلية لعلاج أمراض الكلى

وقعت مديرية الصحة بدمياط برتوكول مع مديرية الصحة بالدقهلية ، وذلك من خلال إدارة الكلى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية وإدارة الكلى بمديرية الصحة بدمياط وبالتنسيق مع إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بدمياط، ويتمثل البروتوكول فى عمل دورة تدريبية فى تخصص أمراض الكلى ،وكذلك عقد ندوات تثقيفية للمرضى على مدار ثلاث أيام وهم (16 ، 23 ، 30 ) من شهر أبريل الحالى بقاعة المحاضرات بمستشفى دمياط التخصصى ، وغرف العمليات ووحدة الكلى .

حيث تهدف الدورة الى رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة وادخال خدمات جديدة فى مجال أمراض الكلى ولتوفير العناء والسفر لمرضى الكلى ،الذى تطرهم الظروف للسفر للمحافظات الدقهلية والقاهرة للعلاج ،وذلك تحت رعاية الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.