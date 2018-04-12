بدء اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى بالرياض على المستوى الوزارى







الرياض (أ ش أ)

بدأت اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى وهى الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى دورتها العادية الـ29 برئاسة السعودية خلفا للأردن وبمشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة وحضور أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية .

ويناقش المجلس على مدى يوم واحد الملف الاقتصادى والاجتماعى المرفوع من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة والذى يتضمن 16 بندا فى مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادى والاجتماعى والتنموى العربى المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ القمة العربية السابقة بالأردن (الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية)، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة التى عقدت بالرياض 2013 .

كما يتضمن الملف الاقتصادى بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركى العربى، الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث فى المنطقة العربية 2030، الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعرفة التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، مشروع ميثاق عربى لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وآثارها على الدول العربية المستضيفة .

و يتضمن الملف الاجتماعى عددا من الموضوعات منها، الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربى الاستراتيجى للصحة والبيئة 2017 / 2030، موضوع الإرهاب والتنمية الاجتماعية، إنشاء المركز لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر وذلك بناء على مقترح مقدم من الأردن، تنظيم مهنة العمل الاجتماعى العربى وذلك بناء على مقترح مقدم من الأردن .

كما يتضمن الملف الاجتماعى، متابعة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولى عن معاناة الطفل الفلسطينى فى ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل والذى عُقد بدولة الكويت فى نوفمبر 2017، وبندا حول مكافحة التبغ بناء على قرار مجلس وزراء الصحة العرب، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة .

ومن المقرر أن يرفع الوزراء الملف الاقتصادى إلى وزراء الخارجية العرب فى وقت لاحق اليوم تمهيدا لرفعه للقمة.