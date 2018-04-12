انطلاق البطولة الدولية للفروسية بسهل حشيش بمشاركة 150 جوادا صور

انطلاق البطولة الدولية للفروسية بسهل حشيش بمشاركة 150 جوادا صورالخميس، 12 أبريل 2018 12:57 م
انطلاق بطولة الفروسية بسهل حشيش
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انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات البطولة الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة الجمهورية بمنتجع شهل حشيش بمشاركة 150 جوادا، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
وحضر انطلاق فعاليات البطولة المهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية، والتى من المقرر أن تستمر حتى بعد غد 14 أبريل الجارى، بمشاركة فرسان من دول أجنبية.
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