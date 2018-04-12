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الخميس، 12 أبريل 2018 01:17 م
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انطلاق البطولة الدولية للفروسية بسهل حشيش بمشاركة 150 جوادا صور

الخميس، 12 أبريل 2018 12:57 م
انطلاق البطولة الدولية للفروسية بسهل حشيش بمشاركة 150 جوادا صور انطلاق بطولة الفروسية بسهل حشيش


البحر الأحمر - عماد عرفة
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انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات البطولة الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة الجمهورية بمنتجع شهل حشيش بمشاركة 150 جوادا، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
 
وحضر انطلاق فعاليات البطولة المهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية، والتى من المقرر أن تستمر حتى بعد غد 14 أبريل الجارى، بمشاركة فرسان من دول أجنبية.
 
البطوله الدوليه للفروسه (1)
 

البطوله الدوليه للفروسه (2)
 

البطوله الدوليه للفروسه (3)
 

البطوله الدوليه للفروسه (4)
 

البطوله الدوليه للفروسه (5)
 

البطوله الدوليه للفروسه (6)
 

البطوله الدوليه للفروسه (7)
 
 
 

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