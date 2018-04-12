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اليوم.. كامل الوزير يتفقد مشروع مدينة الأثاث بدمياط

الخميس، 12 أبريل 2018 04:00 ص
اليوم.. كامل الوزير يتفقد مشروع مدينة الأثاث بدمياط اللواء كامل الوزير


دمياط عبده عبد البارى
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يزور اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الخميس مدينة دمياط للأثاث للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع، ويرافقه  كل من اللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

 

يذكر أن الشركات العاملة بالمشروع انتهت من إنشاء 53 هنجرا تضم أكثر من 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة إضافة إلى 5 مراكز خدمية. وجار الانتهاء من رصف شبكة الطرق البالغ أطوالها 25 كيلو مترا.


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