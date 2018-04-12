اليوم.. كامل الوزير يتفقد مشروع مدينة الأثاث بدمياط

اليوم.. كامل الوزير يتفقد مشروع مدينة الأثاث بدمياطالخميس، 12 أبريل 2018 04:00 ص
اللواء كامل الوزير
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يزور اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الخميس مدينة دمياط للأثاث للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع، ويرافقه كل من اللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.
يذكر أن الشركات العاملة بالمشروع انتهت من إنشاء 53 هنجرا تضم أكثر من 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة إضافة إلى 5 مراكز خدمية. وجار الانتهاء من رصف شبكة الطرق البالغ أطوالها 25 كيلو مترا.
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