النيابة الإدارية تعيد 6 آلاف و200 متر أملاك دولة من المتعدين عليها بالمنيا

تمكنت النيابة الإدارية بمركز ديرمواس فى المنيا من استرداد 6 آلاف و200 متر من أراضى املاك الدولة من المتعدين عليها من الأهالى بقرية دلجا على طريق الجبانة وأراضى حرم الصرف الصحى، وذلك بناءا على التحقيق الذى تجريه النيابة فى القضية رقم 128 لسنة 20180 ديرمواس.

أمرت النيابة بتشكيل لجنة من رئيسى أملاك الدولة بديرمواس ومفتش مالى وإدارة ورئيس القرية ومندوب من الأملاك، وأمرت باستصدار قرار بإزالة التعديات وبالفعل قام فريق من النيابه الإدارية برئاسة المستشار وليد زكريا وعضوية المستشار محمد عبد الهادى أمين رئيس النيابة بناء على تكليف من المستشار عصام رفعت الشريف مدير النيابة، لمعاينة موقع التعدى برفقة قوة من الشرطة.

تم إزالة التعدى وتسليم الأرض إلى الدولة وفتح طريق الجبانة الغربى، وجارى التحقيق بشأن تقاعست المسئولين لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعدى فى حينه ومازال هناك 28 ألف متر املاك دولة جارى استردادهم.