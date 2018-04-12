الملحق الثقافى لعمان تطمئن على طلاب دولتها بجامعة الإسكندرية







الإسكندرية- هناء أبو العز

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم منى بنت موسى الزدجاليه الملحق الثقافى لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور هشام جابـر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليـم والطـلاب وذلك فى اطار التبادل الثقافى والحضارى والعلاقات التى تربط بين الشعبين الشقيقين ، لمناقشة سبل التعاون المشترك، والاطمئنان على أحوال الطلاب من عمان الدارسين بكليات جامعة الإسكندرية وإمكانية زيادة أعداد الطلاب الوافدين من عمان للدراسة بالبرامج المختلفة التى تقدمها الجامعة.

وجرى افتتاح معرض التراث الموروث واليوم الثقافى العمانى بحضور الدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب وذلك بكلية الآداب والذى ينظمه نادى طلبة سلطنة عمان بالتعاون مع الملحقية الثقافية بالقاهرة بهدف تعريف الطلاب بالثقافة العمانية والتراث العمانى الذى يزخر بتراث حضارى وتاريخى عريق، تضمن المعرض صور لأهم وأشهر المواقع السياحية والثقافية بالسلطنة بالاضافة لعرض أعمال تعكس ملامح من البيئة العمانية الزراعية والساحلية والبدوية.