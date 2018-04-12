اللواء كامل الوزير يتفقد مشروع مدينة الأثاث بدمياط







دمياط عبده عبد البارى

تفقد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مساء اليوم الخميس مدينة دمياط للأثاث للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع.

رافق الوزير كل من اللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية .

وتفقد الوزير أعمال رصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والتى يبلغ أطوالها 25 كيلو متر كما تابع الوزير أعمال إنشاء قسم الشرطة وقسم الإطفاء والمركز الطبى والمركز الخدمى بمدينة الأثاث.

يذكر أن الشركات العاملة بالمشروع انتهت من إنشاء 53 هنجرا يضمان أكثر من 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة إضافة إلى 5 مراكز خدمية. وجار الانتهاء من رصف شبكة الطرق البالغ أطوالها 25 كيلو مترا.