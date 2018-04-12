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الطيران الإسرائيلى يشن ضربات صاروخية على عدة مواقع فى قطاع غزة

الخميس، 12 أبريل 2018 04:00 ص
الطيران الإسرائيلى يشن ضربات صاروخية على عدة مواقع فى قطاع غزة قصف قطاع غزة - أرشيفية


وكالات الأنباء
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شن الطيران الحربى الإسرائيلى، خلال الساعات الأخيرة من الأربعاء، وأولى ساعات اليوم الخميس، ضربات صاروخية على عدة مواقع للفصائل الفلسطينية فى القطاع، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية استهدفت موقع أبو جراد وسط قطاع غزة بصاروخ ومكب النفايات شرق جحر الديك بقذيفة مدفعية، كما قصفت موقع الحشاشين بـ3 صواريخ، مشيرة إلى أن طائرات حربية إسرائيلية تستمر بالتحليق فوق قطاع غزة، هذا ولم ترد أنباء عن وصول أية إصابات إلى مستشفيات القطاع حتى هذه اللحظة.

فيما أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "سما"، أن طائرات إسرائيلية من طراز "إف 16"، استهدفت زراعية فى منطقة "نتساريم" وسط قطاع غزة، فيما لم يصدر أى تعليق من قبل الجانب الإسرائيلى، إلا أن المتحدث باسم جيشه، أفيخاى أدرعى، أكد - فى وقت سابق من الأربعاء - أن إسرائيل تعتبر حركة حماس مسئولة عن كل حادث يجرى أو ينطلق من قطاع غزة ولن تسمح للمنظمة الإرهابية بتحويل منطقة الجدار إلى ساحة مواجهة.

 

 


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