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الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصاروخ فوق سماء جازان

الخميس، 12 أبريل 2018 08:08 م
الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصاروخ فوق سماء جازان صاروخ - أرشيفية


كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت وسائل إعلام سعودية، أن قوات الدفاع الجوى تصدت لصاروخ باليستى فوق سماء مدينة جازان الواقعة جنوب شرق المملكة.

وفى وقت سابق، أعلنت مليشا الحوثى المدعومة إيرانيا، إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا على المدينة الصناعية في جازان بالسعودية.

 


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