الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصاروخ فوق سماء جازان

الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصاروخ فوق سماء جازانالخميس، 12 أبريل 2018 08:08 م
صاروخ - أرشيفية
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أعلنت وسائل إعلام سعودية، أن قوات الدفاع الجوى تصدت لصاروخ باليستى فوق سماء مدينة جازان الواقعة جنوب شرق المملكة.
وفى وقت سابق، أعلنت مليشا الحوثى المدعومة إيرانيا، إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا على المدينة الصناعية في جازان بالسعودية.
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