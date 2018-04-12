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الخطوط الجوية الكويتية: ايقاف رحلاتنا إلى بيروت بناء على تحذيرات أمنية من قبرص

الخميس، 12 أبريل 2018 07:49 ص
الخطوط الجوية الكويتية: ايقاف رحلاتنا إلى بيروت بناء على تحذيرات أمنية من قبرص الخطوط الجوية الكويتية - أرشيفية


أ ش أ
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قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، أنها أوقفت رحلاتها المتجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر، بناء على تحذيرات أمنية وردت إليها من السلطات القبرصة بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بلبنان.

وقال بيان صادر عن شركة الخطوط الجوية الكويتية، "‏تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها الكرام بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة، وحفاظا على سلامة ركابنا الأعزاء، والتزاما من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة، ‏فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 12 ابريل وحتى إشعار آخر، شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع".

تجدر الإشارة الى أن شرطة طيران "الشرق الأوسط" اللبنانية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تغيير مسار عدد من الرحلات الجوية التى تنفذها من 11 أبريل الجارى ولمدة 3 أيام، على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وسوريا.

وقالت الشركة - فى بيان نشرته على موقعها الرسمى - "نتيجة تطور الأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا، وكإجراء احترازى بحت، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل، تعديل مساراتها الجوية، بحيث ينتج عنها تعديل فى مواعيد إقلاع بعض رحلاتها وفقا للجدول المرفق أدناه، حتى مساء الجمعة 13 أبريل 2018، حيث تتم إعادة تقييم للأوضاع القائمة ويتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

 

 


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