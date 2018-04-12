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الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق نشب فى محل بالمنشية

الخميس، 12 أبريل 2018 12:32 م
الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق نشب فى محل بالمنشية حريق - أرشيفية


الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب بمحل فضيات كائن شارع الشوربجى من شارع فرنسا دائرة القسم.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية إخطارا بالواقعة وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

 

وبالفحص تبين نشوب حريق بمحل فضيات مساحته 2 × 4 متر تقريباً ما أدى لاحتراق محتوياته بالكامل "دون حدوث إصابات"، وبسؤال مالك المحل "م.ح.م" 77 سنة مقيم منطقة كليوباترا دائرة قسم سيدى جابر أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للمحل ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق.

 

وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة المنشية، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة بمكان الحريق، وإعداد التقرير اللازم وتحريات المباحث حول الواقعة.


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