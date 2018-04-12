الحشد الشعبى العراقى يقصف تجمعًا لتنظيم "داعش" داخل الأراضى السورية







(أ ش أ)

أعلن الحشد الشعبى العراقي، اليوم الخميس، عن استهداف تجمع لتنظيم "داعش" الإرهابى داخل الأراضى السورية.

وأوضح الحشد، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية بوجود تجمع لعناصر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى داخل الأراضى السورية ينوون الهجوم على قاطع اللواء 29 بالحشد الشعبى فى تل صفوك مستغلين سوء الأحوال الجوية، باشرت القوة الصاروخية بدك التجمع".

وأضاف الحشد، أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم الإرهابي.