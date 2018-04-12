الإعلام الأمنى العراقى يعلن تفكيك خلية ارهابية مكونة من 11 عنصرا فى الموصل

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كشف مركز الإعلام الأمنى فى العراق عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 11 عنصرا فى الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للمركز الإعلامى، قوله، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 واستنادا الى معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة تتمكن من اختراق وتفكيك خلية ارهابية فى مدينة الموصل مكونة من 11 عنصرا ينتمون لعصابات داعش".

وأضاف البيان، أن "هذه الخلية مسؤولة عن تقديم الدعم المعلوماتى والمادى للعصابات الإجرامية"، مشيرًا إلى أن "عناصرها من العاملين فى ما يسمى مراكز ودواوين داعش قبل التحرير ومطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 1/4 إرهاب".