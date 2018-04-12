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الأزهر ومياه القناه يكرمان فتيات معهد عمر بن عبد العزيز بالإسماعيلية

الخميس، 12 أبريل 2018 03:17 م
الأزهر ومياه القناه يكرمان فتيات معهد عمر بن عبد العزيز بالإسماعيلية تكريم فتيات معهد عمر بن عبد العزيز


الإسماعيلية – جمال حراجى
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كرم الشيخ وحيد يوسف عايش رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، وعادل عبد المنعم المستشار الإعلامى بمياه القناه فتيات معهد عمر بن عبد العزيز، والمشاركات فى مسرحية السلطان، ونقطة المياه من تأليف محمد البنهاوى، والتى جسدت قيمة المياه، وأهمية التمسك بالسلوكيات الإيجابية فى الحفاظ على المياه، وترشيد إستهلاكها والبعد عن السلوكيات السلبية التى تهدر المياه .

وأشاد رئيس المنطقة الأزهرية فى بيان بالقائمين على المعهد ودورهم فى دعم الفتيات وتمكينهم من المشاركه مع مياه القناة فى الأنشطة، مؤكد على إستمرار وتقدير المنطقة للرسالة التى نقوم بها التوعية برئاسة سيف شعلان مدير التوعيه .

وأكد عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لشركة مياه القناه، على تقدير المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه، لهذا التفاعل مع كافة الكيانات والوزارات، والذى ظهر جليا فى الحملة القومية للترشيد، والتى أطلقتها الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة مباشرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة، وكان لها مردودا إيجابيا وتفاعل المواطنين مع تلك الفعاليات، والدورالبارز للأزهر والأوقاف، فى التأكيد على المنظور الدينى الهام فى الترشيد والفلسفة الجديدة فى التعامل مع المياه.

وعلى هامش التكريم تم مواصلة ندوة للتوعية بالمعهد والتركيز على أن التوعية رسالة هامه، لابد أن تكون المقومات الشخصية لأفراد المجتمع.


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