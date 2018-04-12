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الخميس، 12 أبريل 2018 04:21 م
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استكمال حملة الكشف عن "فيروس سي" فى 5 مراكز بالوادي الجديد

الخميس، 12 أبريل 2018 04:18 م
استكمال حملة الكشف عن "فيروس سي" فى 5 مراكز بالوادي الجديد قافلة طبية - أرشيفية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تستكمل مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد أعمال حملة الكشف المبكر عن فيروس سى  بدأتها المديرية بمدينة الخارجة بداية شهر مارس الماضي، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر خالية من فيروس سي بحلول 2020 حيث تم تدشين 5 مراكز طبية للمسح الشامل ضد فيروس "سي" على مستوى مراكز المحافظة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى بيان لها  أنه تم تجهيز مركز طبى متحرك ويتواجد بميدان الإسعاف بمدينة الخارجة بالإضافة إلى 4 مراكز ثابتة في المركز الطبى بالداخلة و مستشفيات باريس وبلاط والفرافرة .

 

وأضافت مشرف أن المديرية تتولى صرف الدواء في جميع مراحل العلاج للمرضى الذين ثبت إيجابيتهم للفيروس، وذلك بعد إجراء التحليل لهم عن طريق جهاز"PCR"، ضمن فعاليات حملة القضاء على فيروس سي من خلال نظام علاجي محدد وضعته الوزارة، بحيث يصرف العلاج عن طريق المديرية لمن ليس لهم تأمين صحي بينما يصرف لمنتفعي التأمين الصحي عن طريق العيادات الخاصة بهذا النظام.

 


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