اتفاقية إسبانية سعودية لبيع سفن حربية بقيمة 1.8 مليار يورو







رويترز

قال مصدر بوزارة الدفاع الإسبانية إن إسبانيا والسعودية ستوقعان، اليوم الخميس، اتفاقية إطارية لصفقة سفن حربية بقيمة تتجاوز مليارى دولار.

وأضاف أن شركة نافانتيا الإسبانية المملوكة للدولة والمتخصصة فى بناء السفن ستبيع خمس سفن حربية صغيرة للمملكة وأن الصفقة ستشمل قيام الجيش الإسبانى بتدريب عسكريين فى السعودية إقامة مركز تشييد بحرى هناك.

وأشار إلى أن السفن ستباع بنحو 1.8 مليار يورو (2.22 مليار دولار) فى إطار صفقة ما زالت تتطلب التوقيع النهائى لنافانتيا ووزارة الدفاع السعودية.

وأكد مصدران آخران مطلعان على الأمر تفاصيل الصفقة. وامتنعت نافانتيا عن التعليق.

ويزور ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان مدريد فى إطار جولة أوروبية بدأها فى باريس يوم الأحد. ويتولى الأمير أيضا منصب وزير الدفاع.

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