ابتكارات لتوفير الوقود والطاقة الشمسية فى مؤتمر كلية الهندسة بقناة السويس







الإسماعيلية – جمال حراجى

عقد اليوم مؤتمر البحوث الطلابية لكليه الهندسة، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث يهدف المؤتمر إلى إعداد خريجين مؤهلين فى كافة التخصصات الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لخدمة مؤسسات سوق العمل.

وقال الدكتور تامر نبيل مدير وحدة الدعم الأكاديمى بكلية الهندسة أن هذا المؤتمر يضم 11بحثا و2 بوستر يشارك به أكثر من 80 طالبا وطالبة من أربع أقسام "عمارة، كهرباء ،مدنى، ميكانيكا "، وتضمنت المشروعات ابتكارات الطلاب فى مجالات مختلفة منها " جهاز توفير الوقودHHo ، مشروعات طاقة شمسية، عربيات بتحكم إلكترونى، خلايا توفير الوقود ، وحده التحكم فى شبكات مياه الشرب، جهاز النانو فى تحسين كفاءة الترسيب ،وحده التحكم فى تشغيل الماكينات DLC،رفع كفاءة الخلية الشمسية عن طريق المجمع الشمسى، جراج أفقى، طاحونة هواء، الغواصة الآلىROV ، تأثير استبدال الأسمنت جزئيا ببودرة مخلفات الزجاج ".

وأشاد الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب بمشروعات وابتكارات الطلاب، مؤكدا تقديم الدعم لهذه المشروعات والقيام بالرحلات اللازمة لزيارة المواقع التعليمية، وتحويل هذه المشروعات إلى مشروعات استثمارية لخدمة الاقتصاد المصرى.

وقام الدكتور طارق رحمى فى ختام فعاليات المؤتمر بالتصويت لأحسن مشروع بحثى وهو "تأثير استبدال الأسمنت جزئيا ببودره مخلفات الزجاج ".

https://www.youm7.com/story/2018/4/10/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%89-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-861-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%85%D8%A9/