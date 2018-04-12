إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات للتعاون العسكرى والتقنى

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات للتعاون العسكرى والتقنىالخميس، 12 أبريل 2018 07:58 م
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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقات للتعاون العسكرى والتقنى.
وعقد الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الإسبانى، ماريانو راخوي فى العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس.
وبحثا الجانبين وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المشتركة والإقليمية، خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها ولى العاهد إلى المملكة الإسبانية.
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