video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات للتعاون العسكرى والتقنى

الخميس، 12 أبريل 2018 07:58 م
إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات للتعاون العسكرى والتقنى توقيع الاتفاقيات


كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقات للتعاون العسكرى والتقنى.

وعقد الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الإسبانى، ماريانو راخوي فى العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس.
 
وبحثا الجانبين وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المشتركة والإقليمية، خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها ولى العاهد إلى المملكة الإسبانية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا القضايا المشتركة

اسبانيا

السعوديه

تعاون عسكرى




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة