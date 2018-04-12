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الخميس، 12 أبريل 2018 02:48 م
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إحالة 74 مقاولا للنيابة لتهربهم من سداد أموال الأراضى بالسويس

الخميس، 12 أبريل 2018 02:33 م
إحالة 74 مقاولا للنيابة لتهربهم من سداد أموال الأراضى بالسويس محافظ السويس


السويس - سيد نون
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قال محمد السيد مدير الأملاك بمحافظة السويس، خلال اجتماع رأسه المحافظ اللواء أحمد حامد، إن نشاط اللجنة المشكلة فى تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المزادات والإيجارات وبيع الأراضى وحق الانتفاع والورش والمحلات، تمت على 5 مراحل من خلال صدور 102 قرار لسحب 120 قطعة أرض تم تسديد 8 حالات المبالغ المستحقة عليهم كاملة وسدد 30 مواطنا جزءا من المبالغ المتأخرة عليهم، كما تم تحويل 74 حالة من أصحاب الأراضى من بينهم مقاولين وأشخاص وشركات للنيابة العامة لتخلفهم عن السداد، وهناك 90 محلا صدرت قرارات الإغلاق والتشميع لهم، تم سداد المتأخرات المالية على 51 محل منهم، كذلك هناك 33 ورشة ميكانيكية بمنطقة الصناعية صدرت قرارات الغلق لهم وتم سداد مستحقات 4 ورش فقط .

 

كما طلب المحافظ خلال الاجتماع، من إدارة الأملاك إعداد بيان تفصيلى بعدد حالات السحب والإغلاق والإجراء الذى تم اتخاذه حيالها والمبالغ التى تم استردادها، مطالباً بالاستمرار فى حصر الأراضى والمحلات والورش التى لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية عليها.

 

وأكد المحافظ على لجنة التخطيط العمرانى والعقود والمشتريات والأملاك ورؤساء الأحياء بحصر الأراضى الفضاء التى لم يلتزم أصحابها بالسداد على مستوى الخمسة أحياء، مشيرا إلى أن هناك 20 قطعة أرض يتم إعداد الإجراءات القانونية اللازمة لطرحها فى المزادات العلنية القادمة.

 

وشدد حامد على رؤساء الأحياء برفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وعدم التهاون فى فرض الغرامات المالية للمخالفين للقانون، والالتزام بتنفيذ قرارات السحب والإغلاق للأراضى والمحلات والورش فور صدور القرار .

 

حضر الاجتماع رؤساء الأحياء ومدير الشئون المالية والإدارية والمديرية المالية ومديرو الأملاك الأميرية والزراعية والقانونية ومديرو الإدارات الهندسية والتنظيم ومسئولو إدارة الأملاك.


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