أمن الشرقية: ضبط الطالبات الثلاثة المختفيات.. والتحفظ عليهن بقسم الخليفة







الشرقية- فتحية الديب

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل لـ"اليوم السابع"، بأن الأجهزة الأمنية بقسم الخليفة بالقاهرة، تحفظت على الطالبات الثلاثة أثناء توجههن برفقة 3 شباب للتنزه، وتم اصطحابهن لديوان القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بلاغا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أولياء أمور 3 طالبات بالصف الثانى التجاري، من قرى سندنهور والعدلية والشغانبة، بالاختفاء، وعدم عودتهن لمنازلهن بعد انتهاء اليوم الدراسى أمس.

وتبين من التحريات الأولية، تحفظ أجهزة الأمن بقسم الخليفة على 3 فتيات أثناء التنزه بفرقة 3 شباب وتم اصطحابهم إلى قسم الخليفة، وتحرير محضر بالواقعة، وتوجه أهالى الطالبات برفقة عمدة إحدى القرى، لاستلامهم من ديوان القسم.