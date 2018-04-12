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أمن الشرقية: ضبط الطالبات الثلاثة المختفيات.. والتحفظ عليهن بقسم الخليفة

الخميس، 12 أبريل 2018 12:59 م
أمن الشرقية: ضبط الطالبات الثلاثة المختفيات.. والتحفظ عليهن بقسم الخليفة مدير أمن الشرقية


الشرقية- فتحية الديب
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أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل لـ"اليوم السابع"، بأن الأجهزة الأمنية بقسم الخليفة بالقاهرة، تحفظت على الطالبات الثلاثة أثناء توجههن برفقة 3 شباب للتنزه، وتم اصطحابهن لديوان القسم.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بلاغا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أولياء أمور 3 طالبات بالصف الثانى التجاري، من قرى سندنهور والعدلية والشغانبة، بالاختفاء، وعدم عودتهن لمنازلهن بعد انتهاء اليوم الدراسى أمس.

 

وتبين من التحريات الأولية، تحفظ أجهزة الأمن بقسم الخليفة على 3 فتيات أثناء التنزه بفرقة 3 شباب وتم اصطحابهم إلى قسم الخليفة، وتحرير محضر بالواقعة، وتوجه أهالى الطالبات برفقة عمدة إحدى القرى، لاستلامهم من ديوان القسم.


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