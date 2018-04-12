أئمة جهينة بسوهاج يبحثون فى ندوة توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه







سوهاج – عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ندوة لبحث "ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة" والتى حضرها عدد من رجال الدين الإسلامى بمركز جهينة بسوهاج.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، وأضاف أن الندوة تناولت إنتاجية مياه الشرب بمركز جهينة وكيفية مراقبة جودة المياه والتى تتم من خلال محورين المحور الأول يتمثل فى الرقابة الداخلية حيث يقوم قطاع المعامل والجودة بالشركة برفع وتحليل عينات مياه الشرب من خلال 11 معمل مياه رئيسى، بالإضافة إلى المعمل المركزى لمياه الشرب وان المحور الثانى لمراقبة جودة مياه الشرب يتمثل فى الرقابة الخارجية من خلال أخذ عينات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة واللجان المشترك بين وزارة الصحة والشركة وأخذ عينات وتحليلها بالمعمل المرجعى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة إلى أخذ عينات عن طريق جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك التابع لوزارة الإسكان.

وفى نهاية الندوة تم مطالبة رجال الدين بضرورة نشر الثقافة المائية فى خطب المساجد لتوعية المواطنين بالحفاظ على مصادر المياه وترشيد الاستهلاك.



ندوة توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه



ندوة توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه