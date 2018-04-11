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ولايتى: طهران ستقف بجانب دمشق ضد العدوان الأجنبى

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:23 م
ولايتى: طهران ستقف بجانب دمشق ضد العدوان الأجنبى الرئيس الإيرانى حسن روحانى


رويترز
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نقل التلفزيون الرسمى عن على أكبر ولايتى كبير مستشارى الزعيم الأعلى الإيرانى قوله اليوم الأربعاء إن طهران ستقف بجانب دمشق ضد أى عدوان أجنبى فيما بدا أنه رد على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن ضربة جوية محتملة فى سوريا.

وقال ولايتى للتلفزيون السورى أثناء زيارته الغوطة الشرقية بسوريا "سنقف بجانب حكومة سوريا ضد أى عدوان أجنبي... إيران تدعم سوريا فى الحرب ضد أمريكا والنظام الصهيونى".

 

 


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