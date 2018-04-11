وكيل تموين الأقصر: توفير 10623بطاقة تموينية مختلفة للمراكز







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر،أنه منذ بدء تطبيق منظومة التموين الجديدة فى أول يناير 2018 حتى الآن،بلغ اجمالى البطاقات التموينية الجديدة مابين بطاقات بدل تالف وبدل فاقد واستخراج بطاقات جديدة وحالات فصل اجتماعى 10623 بطاقة تموينية.

وأوضح وكيل وزارة التموين في بيان صحفي،أنه تم استخراج مستجد إصدار أبحاث اجتماعية 238 بطاقة،و7232 بطاقة فصل اجتماعى،و3153 بطاقة بدل تالف وفاقد، مضيفاً أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد وتالف أوإصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز محافظة الأقصر.

يشار إلى أن استخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة يتطلب توافر صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية،وصورة بطاقة التموين الموجود بها،وقسيمة الزواج، وإيصال كهرباء حديث،وعقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقاري،وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة،وصورة بطاقة التموين الموجودة بها، ورقم هاتف صاحب البطاقة، أو أي من أفراد أسرته، وشهادات ميلاد الأبناء، أما الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو فاقد هي صورة بطاقة الرقم القومي، وحوالة بريدية بمبلغ 20 جنيها، ورقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة، وإيصال كهرباء حديث.