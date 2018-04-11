وزير الطاقة السعودى يعبر عن قلقه بشأن وضع إمدادات الطاقة فى المستقبل

وزير الطاقة السعودى يعبر عن قلقه بشأن وضع إمدادات الطاقة فى المستقبلالأربعاء، 11 أبريل 2018 07:33 ص
وزير الطاقة السعودى خالد الفالح
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أفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى خالد الفالح بأن وضع الإمدادات المستقبلية لعدد من مصادر الطاقة غير مطمئن، خاصة النفط الخام.
وقال فى كلمة أمام منتدى الطاقة العالمى فى نيودلهى إن الاستثمارات فى قطاع النفط لا تواكب وتيرة الطلب العالمى على الوقود.
لكن الفالح ذكر أنه يشعر بالطمأنينة من استمرار نحو 25 دولة منتجة للنفط فى التزامها بالحفاظ على استقرار سوق الخام. والسعودية هى أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم
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