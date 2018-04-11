مقتل قيادى بداعش فى كمين شمال شرق بعقوبة

مقتل قيادى بداعش فى كمين شمال شرق بعقوبةالأربعاء، 11 أبريل 2018 10:26 ص
الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
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أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية اليوم الأربعاء، مقتل قيادى فى تنظيم داعش الإرهابى وأحد مرافقيه فى كمين نوعى شمال شرقى بعقوبة.
وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ" أن قوة من الحشد الشعبى نجحت بكمين محكم من قتل ما يسمى بأمير وادى جنت وأحد مرافقيه فى أطراف ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة، مضيفا أن هذا القيادى يعد أحد القيادات المهمة فى منطقة حوض حمرين.
ويعد وادى جنت من الوديان الكبيرة فى محيط ناحية السعدية ويتميز بتضاريس معقدة للغاية وتنشط به خلايا نائمة مرتبطة بتنظيم "داعش".
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