video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل قيادى بداعش فى كمين شمال شرق بعقوبة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:26 ص
مقتل قيادى بداعش فى كمين شمال شرق بعقوبة الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية اليوم الأربعاء، مقتل قيادى فى تنظيم داعش الإرهابى وأحد مرافقيه فى كمين نوعى شمال شرقى بعقوبة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ" أن قوة من الحشد الشعبى نجحت بكمين محكم من قتل ما يسمى بأمير وادى جنت وأحد مرافقيه فى أطراف ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة، مضيفا أن هذا القيادى يعد أحد القيادات المهمة فى منطقة حوض حمرين.

ويعد وادى جنت من الوديان الكبيرة فى محيط ناحية السعدية ويتميز بتضاريس معقدة للغاية وتنشط به خلايا نائمة مرتبطة بتنظيم "داعش".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة العراقية: انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا "داعش" شرق محافظة ديالى

تدمير 6 مقرات لداعش فى محافظة ديالى العراقية

مسؤول عراقى: تضاعف أعداد مسلحى "داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

محافظه ديالى

ديالى

العراق

داعش

اخبار العرب

الحشد الشعبى




لا تفوتك
معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة