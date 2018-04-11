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مصرع طالب أثناء مشاركته فى إخماد حريق نشب بحوش ملك والده بسوهاج

الأربعاء، 11 أبريل 2018 08:56 ص
مصرع طالب أثناء مشاركته فى إخماد حريق نشب بحوش ملك والده بسوهاج الحماية المدنية


سوهاج محمود مقبول
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لقى طالب يبلغ من العمر 15 عاما مصرعه يقيم بناحية عرابة أبودهب دائرة مركز شرطة سوهاج على إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم عقب نشوب حريق بحوش ملك والده بسبب ماس كهربائى.

 

تلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير ، بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز ووجود متوفى.

 

وانتقل إلى مكان الحريق مساعد المدير للشرطة والعميد علاء نمشة مدير إدارة الحماية المدنية وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بنشوب الحريق بحوش ملك السيد م ح 62 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده .

 

نتج عن الحريق وفاة نجل مالك الحوش عبد الله ا م ح 15 سنة طالب ويقيم بذات الناحية أثر إصابته بـ" حروق متفرقة بالجسم " أثناء مشاركته فى إخماد النيران، وبسؤال مالك الحوش ووالد المتوفى قرر مضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى وأضاف بنفوق " 2 " رأس غنم واحتراق كمية من البوص وبعض العروق الخشبية ونفى الشبهة الجنائية.

 

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وإخطار الإدارة البيطرية بسوهاج للاتخاذ اللازم ، كما أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، فيما كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1933 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


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