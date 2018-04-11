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محافظ دمياط: وضع خطة لتطوير النادى الرياضى بعد صعوده لـ"الممتاز ب"

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:37 م
محافظ دمياط: وضع خطة لتطوير النادى الرياضى بعد صعوده لـ"الممتاز ب" الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط


دمياط - عبده عبد البارى
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عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعا مع محمد أبو جنبة، رئيس مجلس إدارة نادى دمياط الرياضى، وعلاء جاد، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لبحث سبل دعم نادى دمياط الرياضى وتطويره.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه خلال اللقاء، ضرورة التصالح بين رئيس مجلس الإدارة وكل رموز وأعضاء الجمعية العمومية السابقين، لتعود روح المحبة والتسامح للنادى، مشيرا إلى فتح باب العضوية بالتقسيط، وإعادة اشتراكات الأعضاء القدامى من خلال سداد رسوم السنوات التى لم يسددوها دون فرض أى غرامات أو مخالفات.

وأوضح المحافظ، أن النادى فى سبيله للتغيير والتطوير، ويسعى دائما لتوفير الخدمات الحقيقية لأعضاء الجمعية العمومية، موجها رئيس النادى محمد أبو جنبة بالاستعانة بخبير تسويق لوضع خطة ترويجية وتسويقية راعية للنادى، سواء من الشركات العاملة بالمحافظة أو خارجها، والعمل على بيع وشراء اللاعبين لتحقيق التوازن داخل النادى.

وناشد المحافظ كل الشركات ورجال الأعمال بالمحافظة بضرورة دعم النادى، ليكون تمثيله للمحافظة فى الدورى "الممتاز ب" تمثيلا مشرفا، وذلك مقابل الحصول على إيصالات موثقة من مجلس إدارة النادى، وإيداع المساهمات فى البنك باسم النادى، مشيرا إلى أنه ستتم مراقبة كل أعمال النادى من قبل مديرية الشباب والرياضة واللجنة الإشرافية بالوزارة ومفتشى المحافظة.

وقرر المحافظ على هامش اللقاء، صرف مكافأة مالية قدرها 40 ألف جنيه لفريق كرة القدم، بعد صعوده لبطولة الدورى "الممتاز ب"، وأعلن دعم النادى بـ200 ألف جنيه من وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع المحافظة، إضافة إلى 80 ألف جنيه سبق صرفها فى بداية الموسم.


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