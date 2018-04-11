محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس شركة بترول بلاعيم

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنه يتم دراسة تعيين 10 من أبناء جنوب سيناء خريجى مدرسة الصنايع قسم بترول بشركة بترول بلاعيم بمدينة أبورديس بنظام العقود، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة بالمهندس عاطف حسن رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم وبعض القيادات بالشركة.

وأضاف المحافظ، أن اللقاء ناقش تعاون القطاع التنفيذى مع شركات البترول العاملة بالمحافظة، كما تم بحث وصفية مدرسة الصنايع، حيث أن المدرسة بها قسمين الأول خاص بالبترول، والثانى قسم المحركات البحرية، وأنه تم إنشاء تلك الأقسام لخدمة قطاع البترول، لذلك نضع المدرسة تحت إشراف شركة البترول على أساس مدى احتياج الشركة لبعض الاختصاصات التى تخدم هذا القطاع الحيوى.

وأوضح المحافظ أنه تم الاتفاق بين شركة بترول بلاعيم وشركة إينى الإيطالية، لعمل مسطح كبير بالطاقة الشمسية، ونحن نقف معهم فى هذا المشروع، حيث سيتم اختيار مساحة لعمل محطة طاقة شمسية والمحافظة رحبت بالمشروع الذى سيتم عرضه على مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة النهائية عليه، خاصة وأن هذا المشروع سوف يخدم قطاع البترول ويعمل على توفير الطاقة.

ومن جانبه، أكد المهندس عاطف حسن رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم أن لقاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة والعاملين بقطاع البترول الهدف منه خدمة المجتمع المدنى، خاصة وأن شركات البترول تبذل قصارى جهدها لتحقيق طلبات المجتمع المدنى بما يتوافق مع قوانين الشركة.