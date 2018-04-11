محافظ بنى سويف: "ربنا مش هينزل علينا الأكل ولازم نشتغل"







بنى سويف - أيمن لطفى

قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف: "ربنا مش هينزل علينا الآكل لازم نشتغل، حتى لا نعتمد على الاستيراد من الخارج، لأن من لا يملك قوته لا يملك حريته، وأن العمل والإنتاج هما أساس التنمية".

جاء ذلك خلال تسليمة 65 عقداً لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بنظام القروض الدوارة، لتربية وتسمين الطيور، مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، على المستفيدات بقرية منشأة عبد الصمد بمركز إهناسيا، وقفطان بمركز سمسطا، فى سرادق أقيمت بقرية منشاة عبدالصمد، ضمن مشروع "تحسين الأمن الغذائى والتغذية فى مصر"، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.

وذلك بحضور زهرة أحمد مديرة المشروع بمنظمة الفاو، والنائبين على بدر، محمد كساب، والدكتورة زهرة أحمد مدير مشروع تحسين التغذية بمنظمة الفاو، وأكرم نعمان ممثل مؤسسة مصر الخير، والمحاسب ممدوح عباس رئيس المدينة، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن، والمهندس مصطفى راشد نقيب الزراعيين ببنى سويف، ومحمود الشيمى مدير فرع مؤسسة مصر الخير ببنى سويف، ونهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أنه يتمنى أن تصل المشروعات شهريا، إلى مائة مشروع، ثم ألف مشروع فى أنحاء المحافظة، لافتًا أن الدول العظمى تعتمد فى بناء اقتصادها على المشروعات الصغيرة.