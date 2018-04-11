محافظ الشرقية يلتقى رئيس هيئة الخدمات البيطرية لمناقشة سبل ارتقائها







الشرقية - إيمان مهنى

اجتمع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية باللواء الدكتور إبراهيم محروس صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمناقشة سبل الارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين من المنظومة البيطرية، بحضور الدكتور حسين الرفاعى مدير عام الإدارة العامة للرعاية والعلاج بالهيئة والدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية.

ناقش الاجتماع سير العمل بالوحدات البيطرية بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من تأدية الخدمة للمربيين والمزارعيين من أبناء المحافظة، وتعريفهم بطرق الوقاية من الأمراض الحيوانية والداجنة، وذلك فى إطار الارتقاء بمنظومة العمل، وكذلك التأكد من قيام الأطباء البيطريين بمهام عملهم على أكمل وجه، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط سوق الدواء البيطرى للحفاظ على صحة المواطنين وزيادة الثروة الحيوانية.