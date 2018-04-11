محافظ السويس: لا ظلم لأى مواطن له حق طالما لم يرتكب جريمة







السويس - سيد نون

أكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أنه لم يظلم أى مواطن له حق طالما لم يرتكب أى جريمة، وأعاد مديرة مدرسة إلى مدرستها وأبقى على مدرسة بمدرستها حتى انتهاء العام الدراسى على أن تنقل فى العام القادم إلى مدرسة أخرى.

وكرم المحافظ خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة السويس، المواطن خالد غريب العبد سائق بخط ميكرباص الموشى / السويس لمعاملته الحسنة مع المواطنين وأمانته بمنحه هدية تقديراً له.

وأحال حامد طلب مواطن من أبناء السويس بخصوص الحصول على مسكن زواج حديث بعد استبعاده إلى المستشار القانونى لإبداء الرأى القانونى المناسب لهذه الشكوى.

وقرر المحافظ تحويل طلب للحصول على كشك أو كارفان إلى الغرفة التجارية للاشتراك فى معرض أهلا رمضان، كما قرر تشكيل لجنة لاختيار مديرى المدارس على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، مؤكداً على عدم نقل مدرستين من إحدى المدارس الثانوية التجارية بالسويس بعد سماع شكواهما.