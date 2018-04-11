محافظ الدقهلية يأمر بتوفير مكان بديل لصرف المعاش وحسن التعامل مع المواطنين







الدقهلية - شريف الديب

فى استجابة فورية، من الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، خلال جولته الميدانية بمدينه المنصورة، لشكوى أحد المواطنين من سوء حالة الخدمات البريدية وعمليات صرف المعاشات لكبار السن من مكتب البريد العام بكفر البدماص، نظرا للازدحام الشديد ولضيق المكان.

فاجئ المحافظ، مكتب البريد المشار الية والتقى بالمواطنين المترددين على المكتب، واستمع الى مشكلاتهم ومقترحاتهم، موجهاً على الفور لمسئولي البريد بسرعة تدبير مكان بديل خاصة لصرف المعاشات لكبار السن المقيدين لصرف معاشتهم من المكتب المذكور.

وأمر محافظ الدقهلية، بحسن تعامل القائمين على المكتب لجموع المواطنين المترددين للحصول على الخدمات البريدية من المكتب، مؤكداً أن الدولة بكامل اجهزتها بمحافظة الدقهلية تبذل اقصى الجهود من اجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه مجالات الخدمة التي يحتاجها المواطن خاصة تلك الخدمات المتعلقة بالاحتياجات اليومية للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق على مستوى المحافظة.

رافق الشعراوي، خلال الزيارة المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس حي شرق المنصورة.