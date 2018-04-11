محافظ الإسماعيلية: دورة مهرجان السينما التسجيلية الـ20 ملتقى مبدعى العالم







الإسماعيلية – جمال حراجى

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن دورة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة والتى تبدأ فعاليتها مساء اليوم الأربعاء، دورة مختلفة عن الدورات السابقة ومتميزة، حيث تعتبر حصادا للدورات الـ19 السابقة والتى تمت على أرض الإسماعيلية.

وأشار محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع أجهزة المحافظة فى خدمة ضيوف المهرجان، وتم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالمهرجان من أماكن إقامة وإعاشة وتنقلات وأماكن عروض بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة الإسماعيلية ومتابعة من المركز القومى للسينما ووزارة الثقافة.

وأكد محافظ الإسماعيلية حرص المحافظة وأبناء الإسماعيلية على إنجاح دورة المهرجان بالمساندة والحضور والمناقشة والترحيب بضيوف المهرجان، مشيرا إلى أن مهرجان السينما يعتبر ملتقى ثقافيا وفنيا للمبدعين من كافة أنحاء العالم، حيث نستقبل 62 فيلما من 38 دولة ، ونتحاور ونتبادل الأفكار والإحتكاك بثقافة الآخرين.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن المحافظة استعادت كافة المهرجانات والإحتفالات التى توقفت عقب ثورة 25 يناير ومنها مهرجان السينما التسجيلية ومهرجان الفنون الشعبية ، ومهرجان نوادى المسرح ، وبالاتفاق مع وزارة الثقافة تم عودة هذة المهرجانات، وخلال الـ3 سنوات الماضية حققت هذة المهرجانات نجاحات كبيرة للفنانين ولأبناء المحافظة ومثقفيها، وعودة الإسماعيلية مرة أخرى على خارطة المهرجانات الدولية والعالمية.

ولفت محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم تجهيز 6 أماكن للعروض داخل مدينة الإسماعيلية منها المقر الرئيسى وهو قصر الثقافة ومكتبة مصر وسينما ديانا وسط المدينة ونادى الدنفاة نادى الشجرة حديقة الأندلس أمام ديوان المحافظة وقصر الثقافة، كما سيتم تنظيم برامج سياحية وترفيهية للمشاركين تشمل زيارة بعض الأماكن التاريخية بالمحافظة وقناة السويس الجديدة.