محافظ الإسماعيلية : تنفيذ 1371 مشروعا بقروض بنكية 84.8 مليون جنيه







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أن إجمالى عدد المشروعات الإستثمارية التى تم تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها خلال هذه الفترة ضمن خطة تنفيذ المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" بلغ عددها 1371مشروعا، بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية قيمتها 84 مليون و844 ألف جنيها، دعما للشباب من أبناء الإسماعيلية وتوابعها وأتاحت تلك المشروعات 3777 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة إجتماع المتابعة الإسبوعى للمجلس التنفيذى للمحافظة، والتى عقدها المحافظ بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار جمال عمار المستشار القانونى للمحافظة، والمقدم محمد سمير نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والإحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الإجتماع على ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمختلف مستوياتها بتكثيف أعمال ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومواجهة أرتفاع الأسعار، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار وتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنيين .

وأشاد المحافظ بجهود جميع العاملين بأجهزة الرقابة التموينية والرقابة الصحية والطب الوقائى والبيطري، تقديرا لما بذل من جهود خلال فترة الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث أنه لم يتم رصد أى شكوى من السلع المعروضة بالأسواق خلال الفترة.

كما تناول الإجتماع إستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة المحافظة لمواجهة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس " c ".

وأشار الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، إلى أن إجمالى المسح الطبى الشامل والفحص الطبى للحالات بلغ 77743 حالة إضافة إلى 15015 حالة أتموا العلاج فعليا ولا توجد أى قوائم إنتظار.

واستعرض المحافظ خلال الإجتماع متابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها ونسب التنفيذ الفعلى المحققة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وإستعدادات لبدء موسم حصاد القمح، وتوريد المحصول إلى الصوامع والشون ومدى جاهزية أماكن التخزين للمحصول هذا العام.