محافظ الإسكندرية: السلوكيات الإيجابية تنعكس على المواطن والمجتمع







الإسكندرية جاكلين منير

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فى الندوة التى نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، للفنان محمد صبحى تحت عنوان " حوار مع مبدع "، بمشاركة عدد كبير من الشباب، وذلك فى إطار برنامج المكتبة للمجابهة الفكرية للتطرف.

وأعرب سلطان عن سعادته بمشاركته هذه الندوة مع فنان من أعظم وأرقى فنانى مصر، مؤكدًا أن الفنان محمد صبحى دائمًا ومنذ بداياته يقدم أعمالا هادفة تخدم جميع قضايا المجتمع خاصة النشئ والشباب، واهتمامه بمشاركتهم فى قضايا ومشكلات بلادهم ، ومشددًا على أن الاهتمام بالعقول وتنميتها والاستثمار فى التنمية البشرية والفكرية والأخلاقية تعد أهم استثمار للبلاد.

ولفت المحافظ إلى أهمية تغيير السلوكيات بصورة إيجابية تنعكس فى البداية على المواطن ثم المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بالتعليم والثقافة ومشاركة جميع فئات المجمتع فى حل مشكلاته، مؤكدا أن جميع قيادات الدولة تعطى اهتماما خاصا بالشباب وتعمل على إقامة مؤتمرات ومبادرات لهم وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وترك الخلافات والنزاعات والتفرغ للبناء والتنمية لتصبح بلادنا من أرقى الدول.

وخلال الندوة أعرب الفنان محمد صبحى عن سعادته بتواجده بالإسكندرية قائلا " إن جمهور الإسكندرية له طبيعة خاصة مثل موج البحر، وروى تجربته الأولى فى العرض المسرحى بالإسكندرية لمسرحية هاملت، والذى انتهى العرض بفشل ذريع وانتابنه الاكتئاب للحظة حتى قرر الخروج للتحدث إلى الجمهور السكندرى الواعى وطالبت منهم الاستماع إلى النهاية، فكانت النتيجة الاستجابة الرائعة من جمهور الإسكندرية الذى أعطاه درسا لا ينسى، وحصل على تصفيق رائع خاصة بعد مشهد المبارزة".