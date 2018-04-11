لصوص قطر.. نائب عام الدوحة يوجه التهم الباطلة للقطريين ومتورط فى قضايا فساد







كتب – محمود محيى

كشفت مصادر بالمعارضة القطرية، تورط النائب العام القطرى على بن فطيس، فى قضايا نهب للمال العام وفساد وسط تعتيم إعلامى قطرى وغض الطرف من جانب السلطات القطرية، وذلك فى الوقت الذى يحول العديد من القطريين المعارضين لمحاكمات ظالمة إرضاء للنظام الحاكم .

وبالرغم من تمتع النائب العام فى أى دولة بالنزاهة والاستقلالية والبعد عن أى ممارسات مشبوهة، إلا أن النائب العام القطرى تحوم حوله العديد من الشبهات عقب فتحه لحسابات بنكية خارجية وتسجيل ممتلكاته بأسماء ابنائه.

يذكر أن النائب العام القطرى، يواجه العديد من تهم الفساد فى أوروبا بسبب تورطه فى قضايا وصفقات مشبوهة وتنامى ثرواته بشكل متسارع، إلى جانب إدارته لما يسمى بـ"مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد" فى جنيف الذى يتخذه تنظيم الحمدين غطاء لفساد الدوحة وسياساتها العبثية فى أوروبا.



على بن فطيس