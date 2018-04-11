قيادة التحالف العربى توافق على دخول منظمة طبية دولية لليمن







الرياض (أ ش أ)

أصدرت قيادة التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تصريحا لمنظمة (البلسم) الدولية بالدخول إلى اليمن، لعلاج مرضى القلب وإجراء عدد من جراحات القلب المفتوح، وذلك بناء على الطلب الذى تلقته المنظمة من وزارة الصحة والإسكان اليمنية المستند على ما جاء من مركز نبض الحياة فى مدينة المكلا حول الحالات المتزايدة لمرضى القلب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن الموافقة وتوفير الدعم اللوجستى الذى تحتاجه المنظمة جاء لتسهيل أعمالها داخل اليمن بناء على حرص دول التحالف العربى بقيادة المملكة على سلامة الشعب اليمنى وتوفير كافة احتياجاتهم من الأمور العلاجية الملحة إلى جانب الاستجابة الفورية لها، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة بمنح تصاريح للمنظمات والجمعيات الإنسانية الدولية وتسهيل إجراءات دخولهم للأراضى اليمنية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية.

يذكر أن منظمة (البلسم) الدولية تعد إحدى المنظمات الطبية التطوعية التى يعمل فريقها الطبى منذ أكثر من 20 عاما فى عدة دول لعلاج وجراحات القلب فى أقصى الظروف البيئية.. ووفقا لبيان التحالف العربى، فإن الفريق الطبى لمنظمة (البلسم) الدولية سيغادر إلى اليمن خلال الأيام القليلة القادمة.