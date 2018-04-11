قرعة علنية بين عمال النظافة والصرف الصحى بالداخلة للفوز برحلتى عمرة







الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد قرعة علنية لعمال الخدمات المعاونة والنظافة والمرافق للفوز برحلتى عمرة بناء على توجيهات محافظ الوادى الجديد، حيث تم اجراء القرعة العلنية بحضور كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، والدكتور نبيل حنفى نائب رئيس مركز الداخلة، وعبدالمنعم نصر مدبولى مساعد رئيس المركز.

وقال رئيس مركز الداخلة فى بيان له أنه تم إجراء القرعة العلنية بين جميع العاملين بقطاعى النظافة والصرف الصحى بالمركز، والتى أسفرت عن فوز كل من جمال أحمد عرابى عامل بالنظافة، ومحمد إبراهيم طه عامل بمرفق الصرف الصحى.