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فتح مكتب لتلقى شكاوى الأهالى ببئر العبد فى شمال سيناء

الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:09 ص
فتح مكتب لتلقى شكاوى الأهالى ببئر العبد فى شمال سيناء مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم، عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى من الأهالى.

وأوضح البيان، أن نصرالله محمد نصرالله رئيس مركز ومدينة بئر العبد افتتح مكتبا للاتصال الجماهيري والمتابعة الداخلية، بالقرار رقم 119 لسنة 2018 فى مقر مجلس مدينة بئر العبد.

وأضاف البيان، أن عمل المكتب تلقى شكاوى المواطنين التى ترد باليد، أو البريد أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أو عن طريق البوابة الإكترونية، ومتابعة الرد عليها.

وأشار البيان، إلى أنه تم تكليف المهندس صابر محمد غانم خفاجة مدير عام العلاقات العامة برئاسة هذا المكتب، إضافة إلى عمله، وأنه سيتم الرد على الشكاوى بأى طريقة كانت على أن يكون محدد بها الاسم والرقم القومى والعنوان وشرح مختصر للشكوى، وفى حالة عدم مقدرة المواطن على توصيل الشكوى بنفسه يمكنه الاتصال على الرقم 0683540017، لإرسال مندوب من المكتب لاستلامها منه شخصيا.


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