طلعت مديرًا لادارة كفر الدوار وزريق لإدارة المحمودية الزراعية

طلعت مديرًا لادارة كفر الدوار وزريق لإدارة المحمودية الزراعيةالأربعاء، 11 أبريل 2018 12:52 م
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
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أصدر الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، القرار رقم 255 بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 م الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحتة التنفيذية وعلى القانون 81 لسنة 2016 الخاص بنظام الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية وعلى المذكرة المعروضة على محافظ البحيرة،تكليف المهندس حسين أحمد محمد طلعت القائم بتسيير أعمال مدير الادارة الزراعية بالمحمودية حاليا بالقيام بتسيير أعمال مدير الادارة الزراعية بكفر الدوار اعتبارا من تاريخه وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية.
كما قرر وكيل الوزارة تكليف المهندس محمد عبد الحميد محمد زريق القائم بأعمال وكيل الإدارة الزراعية بالمحمودية حاليا بالقيام بتسيير أعمال الإدارة الزراعية بالمحمودية إعتبارا من تاريخه ، وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية.
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