"طلائع دمياط" تحصد المركز الرابع ضمن أفضل 10 محافظات فى مسابقة كنوز مصرية

"طلائع دمياط" تحصد المركز الرابع ضمن أفضل 10 محافظات فى مسابقة كنوز مصريةالأربعاء، 11 أبريل 2018 08:29 م
ميدالية المجلس القومى للشباب
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حصلت إدارة طلائع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط على المركز الرابع ضمن أفضل 10 محافظات على مستوى الجمهورية فى مسابقة كنوز مصرية للعام 2017/ 2018، وأقيم حفل ختام الأنشطة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.
وقال علاء جاد، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المسابقة تهدف لتنمية النشء وإظهار المواهب وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.
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