ضبط 5 أطنان ملح مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

ضبط 5 أطنان ملح مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفيةالأربعاء، 11 أبريل 2018 02:14 م
ملح- أرشيفية
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.
وأسفرت عن ضبط 5 أطنان ملح مجهول المصدر بمصنع فى قويسنا، و10 أطنان أسمنت مجهول المصدر بمستودع مواد بناء بمدينة شبين الكوم.
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