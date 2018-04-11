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ضبط 47 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالفيوم

الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:53 م
ضبط 47 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالفيوم سردين - أرشيفية


الفيوم - رباب الجالى
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شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم حملات تموينية مكبرة تحت إشراف اللواء خالد شلى مدير أمن الفيوم، تمكنت خلالها من ضبط 47 قضية تموينية متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

 

ومن بين القضايا التى تم ضبطها المحضر رقم 9594 لسنة 2018 جنح مركز شرطة الفيوم، حيث تم ضبط السيارة رقم ف ع ر 6793 قيادة أشرف م ع 28 سنة سائق مقيم مركز طامية محملة بـ231 أسطوانة بوتاجاز لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

 

كما تم ضبط 440 كيلو سردين منتهى الصلاحية بحوزة 3 أشخاص، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

وضبطت الحملة السيارة رقم دع ب 7389 قيادة محمود ى أ 33 سنة سائق مقيم محافظة الدقهلية محملة بـ1620 كيلو مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وتحرر المحضر رقم 9434 لسنة 2018 جنح مركز الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كما تم ضبط 42 قضية متنوعة فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية وإدارة نشاط بدون ترخيص.


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