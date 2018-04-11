صور.. وصول 86 سائح الى مرسى البلينا بسوهاج لزيارة المناطق الأثرية







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن وصول 86 سائح من مختلف الجنسيات الى مرسى البلينا السياحى لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا.

وذلك في إطار الجهود المبذولة لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية العالمية وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الاثرية وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة بسوهاج.

ومن جانبه أوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة،أن أبيدوس استقبلت فوج سياحي علي متن احد الفنادق النيلية العائمة ، مكون من 71 سائح ألماني و 10 سائح نمساوي ، و5 سائح سويسري،وقام الفوج بزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس وقد تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول .

وأضاف المحافظ أن سوهاج تنافس بقوة علي الخريطة السياحية حيث أنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية ، بالإضافة الي قرب افتتاح متحف سوهاج القومي ليكون إضافة قوية لسوهاج علي الخريطة السياحية العالمية وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة الأماكن السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة .

وفى سياق متصل،أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن توقيعه لبروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى غدا بوزارة التنمية المحلية ، وكذلك محافظ قنا ، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولي لبرنامج تنمية محافظات الصعيد ، المنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار .

وقال المحافظ فى بيان له،أن توقيع اتفاق التعاون لتنفيذ خطة المرحلة الأولى للعام 2018،سيكون بحضور وزراء الإسكان ، والاستثمار ، والتخطيط ، والتجارة والصناعة، ووزير التنمية المحلية ، مشيرا أن قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار والذي تم منحه لمحافظتي سوهاج وقنا ، يهدف بشكل أساسي إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الاستثمار،ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة بالمحافظة.

وأضاف عبد المنعم أن الدولة تسعى جاهدة لتلبية طموحات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ، وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي " مصر 2030" ، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد .



زيارة السياح للمناطق السياحية



زيارة السياح للمناطق السياحية



زيارة السياح للمناطق السياحية



زيارة السياح للمناطق السياحية